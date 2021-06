MEMY na Dzień Ojca 2021. Tradycyjne kwiaty nie dla taty! Oto najlepsze obrazki na święto ojca Sandra Janikowska

Dziś Dzień Ojca! Z tej okazji postanowiliśmy zebrać najlepsze MEMY z ojcami w roli głównej. Oto, co znaleźliśmy! >> Źródło: Internet Zobacz galerię (40 zdjęć)

Jak co roku obchodzimy dzisiaj Dzień Ojca. To właśnie tego dnia wszyscy ojcowie otrzymują życzenia i drobne upominki od swoich pociech - zarówno tych małych, jak i dużych. Mają być one wyrazem wdzięczności za wkład włożony w wychowanie. Święto taty ustanowiono analogicznie do obchodzonego w maju Dnia Matki. Podaje się, że pierwsze jego obchody odbyły się na początku XX wieku, jednakże na popularności zyskuje dopiero od II połowy XX wieku. Święto to jest na tyle słynne, że inspiruje internautów do tworzenia MEMÓW z ojcami w roli głównej. Z okazji święta taty postanowiliśmy zebrać te najlepsze! Oto, co znaleźliśmy!