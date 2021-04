MEMY: Majówka 2021 na balkonie czy w plenerze? Odwołane wyjazdy, zamknięte hotele i... wycieczki na taras. Taki będzie długi weekend majowy!

Nie mamy dobrych wiadomości! Tegoroczna majówka niewiele będzie się różnić od poprzedniej. Do 3 maja zamknięte pozostaną hotele i wszelkie obiekty noclegowe. Co więcej, z zapowiedzi rządowych wynika, że podczas długiego weekendu wzmożone zostaną kontrole miejsc świadczących usługi noclegowe. Właściciele obiektów wypoczynkowych są zrozpaczeni, a urlopowicze - niepocieszeni. Nie ma się co dziwić, kto by nie chciał udać się na kilka dni wypoczynku w góry czy nad morze. Na tego rodzaju wypady przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Sytuacja ta nie umknęła uwadze internautów, którzy majówkową rzeczywistość skomentowali... w MEMACH! Taki będzie nadchodzący weekend majowy!