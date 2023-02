Medalowe szanse lekkoatletów z Pomorza podczas halowych mistrzostw Polski w Toruniu 18-19.02.2023 Rafał Rusiecki

Wśród najlepszych wieloboistek w Polsce aż dwie są z SKLA Sopot: Paulina Ligarska (z lewej) i Edyta Bielska (z prawej). W środku Adrianna Sułek Piotr Lampkowski

W sobotę, 18 lutego i niedzielę, 19 lutego 2023 roku wszystkie drogi prowadzą do Areny Toruń. To tam rozgrywane będą 67. PZLA Halowe Mistrzostwa Polski. Kluby z Pomorza nie ukrywają, że chętnie widziałyby swoich przedstawicieli na podium najważniejszych zawodów krajowych w tej części sezonu. Szanse na to są duże. W 2022 roku najlepszy wśród klubów w klasyfikacji medalowej był SKLA Sopot.