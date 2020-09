Mecze Polska - Finlandia i Polska - Włochy w październiku na Stadionie Energa Gdańsk. PZPN podał terminarz na 2020 rok

- Komplet jesiennych meczów kadry rozgrywanych w Polsce. Do zobaczenia (oby w komplecie widzów) na stadionach w Gdańsku, Wrocławiu i Chorzowie - napisał na Twitterze Maciej Sawicki , sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Polska - Finlandia oraz Polska - Włochy w Gdańsku

W pierwotnym planie do meczu Polska - Finlandia miało dojść 27 marca 2020 roku we Wrocławiu. To miał być pierwszy sparingpartner biało-czerwonych przed mistrzostwami Europy. Potem drużyna selekcjonera Jerzego Brzęczka miała grać jeszcze z Ukrainą (31.03 na Stadionie Śląskim w Chorzowie), Rosją (2.06, Stadion Narodowy w Warszawie) i Islandią (9.06 w Poznaniu). Euro 2020 zostało jednak przesunięte o rok, a wszystko przez panującą na świecie pandemię koronawirusa.