Mecz o wszystko! Reprezentacja Polski zagra z Argentyną o wyjście z grupy. Bukmacherzy nie dają biało-czerwonym żadnych szans

Sytuacja w naszej grupie jest niezwykle ciekawa. Polska po dwóch kolejkach jest liderem z czterema punktami. Argentyna i Arabia Saudyjska mają po trzy punkty, a Meksyk jeden.

Teoretycznie Polacy są w najlepszej sytuacji, ale... zagrają z Argentyną, która po słabszym meczu z Arabią Saudyjską wyraźnie się rozkręciła i pewnie pokonała Meksyk. Inna sprawa, że biało-czerwoni należą do grona niewielu zespołów, które jeszcze nie straciły ani jednego gola na trwających mistrzostwach.

Zespół prowadzony przez Czesława Michniewicza będzie chciał jako pierwszy selekcjoner w XXI wieku wyjść z grupy na mistrzostwach świata. Wcześniej sztuka ta nie udała się Jerzemu Engelowi, Pawłowi Janasowi i Adamowi Nawałce.

Klucz? Powstrzymanie Leo Messiego, co - niestety - proste nie będzie. - Jeden zawodnik go nie zatrzyma. Musimy tego dokonać zespołowo, ale jesteśmy na to przygotowani - przekonywał Michniewicz na konferencji prasowej.