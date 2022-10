Matura ustna 2022. Jak wygląda matura ustna? Ile trzeba mieć punktów z matury ustnej? Maja Czech

Polska Press

Po dwóch latach przerwy wraca obowiązkowa matura ustna z dwóch przedmiotów. Wszyscy maturzyści będą musieli podejść do matury ustnej z języka polskiego i języka obcego na poziomie podstawowym. Jeżeli uczeń nie zaliczy tych egzaminów, będzie musiał podejść do poprawki we wrześniu.