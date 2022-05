Matura 2022. Co będzie na maturze z angielskiego? Daty, godziny, informacje. Powtórka do egzaminu z angielskiego - arkusze, odpowiedzi

Terminy matury 2022

Egzamin pisemny z języka obcego na poziomie podstawowym trwa 120 minut. Podzielony jest on na cztery części:

Każdy uczeń może napisać maturę z dowolnie wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Języki, z których uczeń może sprawdzić swoją wiedzę to:

Egzamin maturalny w roku 2022 rozpocznie się 4 maja. Do ostatniego testu na poziomie rozszerzonym uczniowie podejdą 23 maja. Terminy dodatkowe zostały ustalone na od 1 do 15 czerwca, a poprawkę napisać będzie można 23 sierpnia. O wynikach uczniowie dowiedzą się 9 września.

Pewniaki maturalne 2022 - język angielski

Na to pytanie oczywiście nie można odpowiedzieć ze stuprocentową pewnością. Centralna Komisja Edukacyjna utrzymuje treść zadań w tajemnicy aż do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Mimo możliwości wyboru, większość uczniów decyduje się zdawać egzamin z języka angielskiego. Co może się na nim pojawić?

Co będzie na maturze z angielskiego 2022?

Czasy to najbardziej znienawidzony dział języka angielskiego. Nie musicie znać wszystkich! Powtórzcie przede wszystkim:

Present Simple

Present Continuous

Present Perfect

Past Simple

Past Continuous

Past Perfect

Future Simple

Bardzo wiele punktów możecie uzbierać dzięki prawidłowo napisanej pracy pisemnej. Powtórzcie przede wszystkim model pisania maila, listu lub ogłoszenia.

Coś, co także okaże się przydatne to znajomość czasowników nieregularnych i ich odmian. Są to słowa, które odmieniają się w inny sposób, niż nakazuje zasada gramatyczna. Niestety, jedyną metodą na zapamiętanie ich jest nauczenie się wszystkich na pamięć.

Wasze słownictwo także zostanie sprawdzone na maturze. Powtórzcie podstawowe słówka z działów:

dom

jedzenie

rodzina

wakacje i podróże.

Matura podstawowa z języka angielskiego. Arkusze egzaminacyjne i rozwiązania