Matka i córka w WOT. Kobiety w wojsku dają radę

Spośród wszystkich rodzajów sił zbrojnych, najwięcej kobiet służy w Wojskach Obrony Terytorialnej. Stanowią one obecnie 19 proc. formacji. Jest pani jedną z nich. Co panią przyciągnęło do WOT?

To, że jako żołnierz WOT, mogę pogodzić pracę z życiem prywatnym. Samotnie wychowuję dwie córki. I muszę przyznać, że ciągle brakowało mi dla nich czasu. Sytuacja poprawiła się dopiero wówczas, gdy wstąpiłam do WOT. To samo dotyczy mojego zamiłowania do sportu. Uwielbiam ekstremalne biegi z przeszkodami. Zawody najczęściej są organizowane w soboty i niedziele, a ja pracowałam również w weekendy i miałam problem z wygospodarowaniem czasu wolnego. Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej to również wyjazdy na poligony, ćwiczenia w terenie, dbanie o kondycję fizyczną. Cały czas mogę się szkolić, dokształcać, ciągle się rozwijam. To jest coś, co bardzo lubię robić.