Mateusz Żukowski, Omran Haydary i Miłosz Szczepański rozpoczynają przygotowania z rezerwami Lechii Gdańsk

Przypomnijmy, trwa proces odchudzania kadry pierwszego zespołu Lechii Gdańsk. W trakcie zimowego okna transferowego z klubu odeszli już Zlatan Alomerović, Bartosz Kopacz, Mykoła Musolitin, a na wypożyczenie udał się Łukasz Zjawiński.

Wciąż nie jest jasna przyszłość trójki kolejnych zawodników. Wszystko wskazuje na to, że z Lechii odejdzie też Mateusz Żukowski, z którym na początku sezonu wiązano spore nadzieje. Jednak gdy przyszło do rozmów w sprawie przedłużenia kontraktu, pojawiły się komplikacje. Otoczenie zawodnika chciało pięciokrotnej podwyżki wynagrodzenia, na co Lechia nie była skłonna przystać. Choć według portalu "Weszlo.com" obie strony doszły do porozumienia, ale prezes Paweł Żelem w ostatniej chwili wycofał się z ustaleń. Jak to się potoczy? Tego nie wie nikt.

Żukowskiemu najbliżej do Legii Warszawa. W grę wchodzą też kierunki zagraniczne. W tej chwili trudno wyrokować, gdzie trafi 20-latek. Pewne jest natomiast, że w poniedziałek stawi się na treningu rezerw Lechii, które rozpoczynają przygotowania do rundy wiosennej.