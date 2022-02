Mateusz Żukowski już zadebiutował w Rangers FC. Zebrał pozytywne recenzje od kibiców

Rangersi zagrali z zespołem z czwartej ligi, więc Żukowski nie miał zbyt wielu okazji do wykazania się w defensywie. Szkoci piszą natomiast o jego ciągu na bramkę przeciwnika, który zrobił duże wrażenie. Sporo mówi się o obiecującym debiucie 20-latka, który - podkreślmy - nie przygotowywał się do rundy wiosennej z pierwszym zespołem Lechii Gdańsk, a trenował jedynie z rezerwami.

Trener Giovanni van Bronckhorst zdawał sobie sprawę, że jego zespół zagrał z dużo słabszym przeciwnikiem, więc mógł dać szansę zmiennikom. Skorzystał na tym właśnie Żukowski, który zagrał w miejsce niekwestionowanego lidera Rangers - Jamesa Taverniera.

Trudno powiedzieć, by Polak wykorzystał swoją szansę, natomiast na pewno wywarł pozytywne wrażenie. To on zapoczątkował akcję, po której padła bramka na 2:0. Mógł też mieć bezpośrednią asystę, po jednym z rajdów prawym skrzydłem doskonałą okazję do strzelenia gola zmarnował partner z zespołu.