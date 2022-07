Mateusz Bieniek, siatkarz reprezentacji Polski: Iran zaczął bardzo mocno strzelać w tie-breaku. Zeszliśmy teraz na ziemię

- Irańczycy zagrywali na świetnym poziomie plus grali bardzo dobrze w obronie. Aczkolwiek to, że potrafią grać w obronie, to było wiadome. Trzech zawodników "kopało" mocno na zagrywce. Porażki też uczą i na pewno wyciągniemy z tej wnioski. W Sofii ograliśmy dwóch mocnych przeciwników. Teraz zeszliśmy na ziemię. Iran pokazał, co mamy do poprawy - dodał 28-letni siatkarz.