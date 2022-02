Marta Żmuda Trzebiatowska: nowy film. Gdzie wystąpi? W jakiej produkcji? Szczegóły

Chociaż początkowo aktorka nie chciała ujawniać szczegółów, w nowym poście na Instagramie przekazała, że rozpoczęła zdjęcia do filmu "Bejbis".

To już oficjalne, więc mogę Wam powiedzieć: We wtorek 8 lutego rozpoczęły się zdjęcia do „BEJBIS”, najnowszego filmu Andrzeja Saramonowicza, twórcy kultowych obrazów: „Testosteron” i „Lejdis”. Główne role grają w nim Marta Żmuda Trzebiatowska i Grzegorz Małecki.