Marta Barczok, czyli okrzyknięta przed media miss Euro 2016, wspiera reprezentację Polski także w 2021 roku w Rosji i Hiszpanii

Marta Barczok wspiera reprezentację Polski na Euro 2020

Stawiająca na efektowne stroje w biało-czerwonych barwach Marta Barczok na swoich kanałach w mediach społecznościowych relacjonuje swoje podróże za reprezentacją Polski. Zaczynała w 2016 roku we Francji, gdzie wypatrzyli ją fotoreporterzy na trybunach. Przed mistrzostwami świata 2018 pokusiła się nawet o nagranie piosenki i teledysku. W czerwcu 2021 roku jeździ za reprezentacją ponownie do Rosji (Sankt Petersburg), ale także do Hiszpanii (Sewilla). Wcześniej pojawiała się także na innych stadionach Europy, aby kibicować naszym piłkarzom.