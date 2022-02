Mario Maloca, piłkarz Lechii Gdańsk: Jeszcze niczego nie wygraliśmy i nie przegraliśmy. Lech jest mocny, ale można z nim powalczyć

Która Lechia jest prawdziwa – ta z meczu ze Śląskiem czy z Cracovią?

Lepiej na pewno wyglądaliśmy w meczu ze Śląskiem, który mieliśmy pod kontrolą. Dopóki Marco Terrazzino był na boisku w Krakowie, to też było dobrze. Jego kontuzja zmieniła nasz sposób gry i mieliśmy więcej problemów z tym, żeby utrzymać się dłużej przy piłce.

Opuszczenie boiska przez jednego piłkarza sprawiło, że gra Wam się posypała?

Nie uważam, że się posypała. Pierwsza połowa była dobra, a Cracovia czekała na nasze błędy w środku pola i na kontry. Tak ten mecz wyglądał. Może Cracovia była nieco lepsza, ale dostała od nas dwa prezenty. Po pierwszej połowie byłem pewnie, że nie stracimy bramki w tym meczu. Niestety, nie udało się to nam. Odpadł nam Marco na początku spotkania, a wszyscy wiedzą, jaki to jest zawodnik i ile znaczy dla zespołu. On jest tym piłkarzem, który ma robić różnicę, a bez niego było nam ciężko i przegraliśmy.