Marek Wierzbicki, prezes Trefla Sopot: W polskiej lidze mamy zbyt dużo wpadek. Jeśli nie wygramy dwóch najbliższych meczów, to będą zmiany

Czy przegrane z Asseco Arką Gdynia derby Trójmiasta wyzwoliły w panu takie emocje, że mówi pan teraz o ultimatum dla trenera Marcina Stefańskiego?

Nie. Ultimatum nie dotyczy trenera, a odnosi się do pewnych zmian. Zostało to źle zinterpretowane przez niektórych dziennikarzy, może kibiców. Jesteśmy w miejscu absolutnie poniżej tego, czego oczekują właściciele i sponsorzy, a budżet w tym roku się powiększył. Oczekiwaliśmy czegoś znacznie lepszego, a w połowie rundy jesteśmy bardzo nisko. Straciliśmy już możliwość udziału w Pucharze Polski. Zdecydowałem więc, że jeśli nie wygramy dwóch najbliższych meczów ligowych, to dokonamy zmian.

Ale co kryje się pod tym sformułowaniem?

Nic więcej nie powiem. Z premedytacją i celowo mówię tylko w ten sposób. Niech każdy to interpretuje, jak sobie życzy, jak chce. Musimy coś zrobić, coś zmienić. Dokładamy zawodników, bo rzeczywiście pojawiły się kontuzje, a wciąż nie funkcjonuje tak, jak powinno. W FIBA Europe Cup w większości meczów graliśmy przyzwoicie, natomiast w polskiej lidze tych wpadek było zdecydowanie za dużo. Drużyny z czołówki tabeli przegrywają mecze, ale są to pojedyncze przypadki. U nas takich przypadków jest za dużo i w zbyt wielu meczach nie prezentujemy się wystarczająco dobrze.