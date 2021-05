Marcin Samsel, ekspert ds. zarządzania kryzysowego: Jeśli ktoś zakłada, że mecz będzie jedynie świętem, to łatwo jest takie święto mu zepsuć

Finał Ligi Europy poprzedził atak chuliganów w centrum Gdańska. Co poszło nie tak?

Zintegrowane zarządzanie bezpieczeństwem. Przygotowanie – przede wszystkim analiza zagrożeń, być może współpraca z policją, do tego rozpracowanie pewnych środowisk.

Będę tu krytyczny w stosunku do władz miasta i policji, bo przygotowanie do meczu to nie jest tylko wieszanie flag, oznaczenie autobusów, przygotowanie transportu miejskiego, lotniska itp. W tych akurat aspektach organizacja była znakomita, zadziałały doświadczenia z EURO 2012. Inaczej oceniałbym incydent na Długim Targu, gdyby to była np. bójka trzech na trzech, rozróba między kibicami z Anglii i Hiszpanii, Polakami...

Jakkolwiek źle to brzmi, to takie sytuacje się zdarzają. Pamiętajmy, że organizacja takiego wydarzenia, ale także koncertu, imprezy masowej, niesie ze sobą wiele zagrożeń, terrorystyczne, pandemiczne, nawet związane z pogodą. Impreza takiej rangi to nie jest tylko stadion i dzień meczu, bo ludzie przyjeżdżają szybciej, poruszają się po mieście, nocują.

Fani Manchesteru United i Villarrealu w Gdańsku w środę, 26.05.2021 r. Karolina Misztal

Sam incydent, który obserwowaliśmy we wtorek wieczorem to było typowe w pewnej części środowiska kibicowskiego polowanie na trofea, wbrew pozorom łatwe do wychwycenia przez doświadczonych policjantów, np. z zespołu pracującego na stanowisku monitoringu we Wrzeszczu, jednym z najnowocześniejszych w Europie. Przy rozpoznaniu środowiska kibiców, zarówno miejscowych drużyn, Lechii i Arki, oraz drużyn przyjezdnych, moglibyśmy tego incydentu uniknąć.