Marcin Kaczmarek, trener Lechii Gdańsk, specjalnie dla "DB": Flavio Paixao i Dusan Kuciak potrafią zostawić za sobą animozje

Nigdy nie miałem okazji poznać trenera Tomasza Kaczmarka. Trzeba jednak docenić to, co było przed moim przyjściem. Lechia grała w europejskich pucharach. Zdaniem zarządu aktualna sytuacja wymagała jednak zmian, dostałem propozycję i jestem.

Zadzwoniłeś do kuzyna, jak na Tomasza Kaczmarka zwykł mówić Twój tata, czy wystarczyły Ci informacje uzyskane od Macieja Kalkowskiego?

Maciek był w sztabach u kilku trenerów, nie tylko u Tomasza Kaczmarka. Jest kilku piłkarzy, którzy grają w Lechii od kilku lat i on także dobrze ich zna. To jest dla mnie bezpośrednie źródło informacji o tym, co chciałbym wiedzieć na temat poszczególnych zawodników i o tym co się działo wcześniej w zespole.

Sytuacja jest trudna, ale co poczułeś zakładając ponownie dres Lechii?