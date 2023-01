Marcin Janusz, rozgrywający Zaksy Kędzierzyn-Koźle: Spędziłem tu trzy niesamowite lata. Czuję, że Gdańsk stał się moim drugim domem

To jedna z takich wyjątkowych chwil, kiedy Zaksa Kędzierzyn-Koźle wyjeżdża pokonana z Ergo Areny. Co zaważyło na tym, że przegraliście z Treflem Gdańsk?

W tabeli jesteśmy wyżej i przed meczem też byliśmy faworytem. Zdawaliśmy sobie sprawę, że przyjeżdżając tutaj musimy być gotowi na to, co właśnie w tym meczu było, czyli bardzo trudną zagrywkę i przede wszystkim bardzo dobre przyjęcie. To główne cechy zespołu z Gdańska. Czy byliśmy gotowi na to? Momentami tak, ale gdzieś w tych ważnych chwilach piłki nam uciekały i niestety skończyło się porażką. Będziemy próbowali to szybko wymazać z głowy, bo niedługo czeka nas mecz pucharowy z Treflem (1 lutego o godz. 17.30 w Kędzierzynie-Koźlu w ćwierćfinale PP - przyp.). Wierzę, że dalej jesteśmy lepszym zespołem i uda nam się go wygrać.