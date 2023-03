Mały Tobiasz urodził się ze śmiertelną wadą serca. Trwa walka o jego życie! Rodzice chłopca proszą o pomoc

Tobiasz urodził się 13 lutego. Zaraz po narodzinach trafił na OIOM.

Następnego dnia lekarze poinformowali rodziców dziecka o krytycznej sytuacji ich syna.

- Lekarze oznajmili, że nie podejmą się ratowania serca Tobisia. Nie potrafią go uratować. Że czas się pożegnać i łapać ostatnie chwile - pisze matka dziecka. - Wydawało mi się, że jestem w złym śnie. Przecież zaraz się obudzę. 21.02 przetransportowali nas z Gdańska do Warszawy. To był dla nas cień nadziei. Lekarze od razu zdecydowali o cewnikowaniu serca, aby dokładnie sprawdzić co można zrobić. To co usłyszeliśmy po badaniu złamało nas całkowicie. Wada jest skrajnie krytyczna. Nie są w stanie nic zrobić. Kolejny raz polecili nam, aby żegnać się z synkiem.