Małgorzata Chmiel po konwencji PO: Dla egzystencji zmiany w konstytucji nie są potrzebne, dla bezpieczeństwa Polski już tak

- Konwencja niosła za sobą szczególną energię. Szczególnie przemówienie przewodniczącego Donalda Tuska, które było pełne błyskotliwości, inteligencji i przede wszystkim pełne przekazu, z którym akurat ja się identyfikuję. Wszystko co powiedział sama akceptuję i dla mnie to wystąpienie było wspaniale merytoryczne, dało mi, ale i wszystkim obecnym wiele energii do działania, podobnie zresztą jak inni przemawiający w Płońsku - mówi Małgorzata Chmiel, poseł Platformy Obywatelskiej z Gdańska.

Uczestnicy konwencji zgodnie twierdzili, że takiej energii, jaką dostali od występujących w Płońsku dawno nie odczuwali.

- Zgadzam się z Donaldem Tuskiem, że nie możemy zmarnować tej energii, jaka płynęła z Płońska. Jesteśmy pełni wiary w to, że potrafimy wspólnie z Polakami zmienić nasz kraj na lepsze. Wiadomo, że członkowie Platformy sami nie będą w stanie tego wskurać. Dlatego też potrzebujemy wspólnie z naszymi obywatelami działać, potrzebujemy ich poparcia z różnych grup Polaków - dodaje poseł Chmiel.