Malbork. Urzędnicy oszczędzają energię. Bez grzejników na prąd. Radio tylko online. W magistracie dostali instrukcje oraz... naklejki | FOTO Anna Maria Szade

Dla mieszkańców, którzy odwiedzają Urząd Miasta Malborka, to tylko naklejki nad włącznikami na korytarzach. Dla urzędników – mobilizacja, by rzeczywiście oszczędzać energię. Wszyscy pracownicy dostali instrukcję, co mają robić, by nie marnować prądu czy ciepła.