Malbork. Spektakl pt. "Zwierzyniec" to dowód, że teatr łączy pokolenia. Aktorzy to seniorzy, a reżyserem jest maturzysta

Po raz pierwszy Grupa Teatralna „Zryw” pokazała się światu w czerwcu 2022 r., wystawiając na deskach sali widowiskowej Klubu 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego „Małego Księcia”. Adaptacja książki autorstwa Antoine’a de Saint-Exupéry’ego z ponadczasowym przesłaniem o miłości, przypadła do gustu publiczności. Tym razem widownia zapełniła się niemal do końca podczas komedii „Zwierzyniec”.

Nikt nie rozumie, dlaczego zoo jest utrzymywane. Co prawda, dysponuje dużym terenem, zatrudnia wielu pracowników i posiada szerokie plany rozwoju, ale nie ma w nim prawie żadnych zwierząt. A w zasadzie to gdyby nie wizyta Profesor Waszczykowskiej, międzynarodowej specjalistki do spraw patyczaków, w zoo nie byłoby żadnych zwierząt. Małpiatki, jedyny stały gatunek w ogrodzie, zostały ukradzione - można było przeczytać w zapowiedzi spektaklu.