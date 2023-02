Malbork. Powiat chce odkupić miejską część swojej siedziby. Starosta ma plan na remont obiektu, którego budowa zaczęła się 130 lat temu

Powiat malborski chce być u siebie. Starostwo w części należy do miasta

Starosta Mirosław Czapla od kilku lat mówi, że chciałby być jedynym gospodarzem budynku, w którym działa Starostwo Powiatowe. Aktualnie to współwłasność: 70 proc. należy do powiatu, 30 proc. do Malborka.

To historyczny podział. Najpierw, w 1992 r. wojewoda elbląski przekazał w całości nieruchomość miastu. Wówczas nikt jeszcze nawet nie marzył o reformie samorządowej i powrocie powiatów. Ale gdy stało się to faktem, kolejny raz wojewoda zdecydował o losie obiektu.

Od 1 stycznia 1999 r. właścicieli jest dwóch. W dokumentach zapisano również, którą część kto może użytkować.