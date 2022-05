Malbork. Fałszywy pracownik banku wyłudził prawie 100 tys. zł. Policja apeluje o ostrożność

Powiat sztumski - oszustwo

Do oszustwa doszło w miniony piątek (29 kwietnia). Do 36-letniej mieszkanki powiatu sztumskiego zadzwonił mężczyzna podający się za pracownika banku, w którym posiadała swój rachunek rozliczeniowy. To była kilkupiętrowa intryga. Zapewnił bowiem, że jest tym dobrym, który chce ją uchronić przed pracownikami „jej” banku obrabiającymi konta klientów...

Przedstawił się z imienia i nazwiska. Powiedział, że dzwoni z działu zajmującego się przestępstwami internetowymi i ma złą wiadomość, bo nieznany sprawca chciał włamać się na konto rozmówczyni i próbował ukraść jej pieniądze oraz dodatkowo zaciągnąć pożyczkę w jej imieniu.