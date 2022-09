Malbork. Cukrownia tuż-tuż przed kolejną kampanią cukrową 2022. Miejscowy zakład ma przerobić 1 mln ton buraków [ZDJĘCIA]

Jak informuje Krajowa Grupa Spożywcza S.A., wapienny piec w malborskiej cukrowni został rozpalony w minioną środę (6 września 2022). W uroczystości wzięli udział członkowie zarządu grupy z prezesem Janem Wernickim na czele oraz m.in. przedstawiciele lokalnych władz samorządowych i służb mundurowych.

Długość kampanii w Cukrowni Malbork przewidziano na 108 dni, co sprawi, że będzie jedną z dłuższych w historii tego zakładu. Cukrownia planuje w tym czasie przerobić ok. 1 mln ton buraków cukrowych. Warte podkreślenia jest to, że w tym roku fabryka prowadzi swoją 141 kampanię, pierwsza początek miała w 1882 roku - informuje KGS S.A.