Majówka 2022. Pomysły na spacery po pięknych, zjawiskowych miejscach na Pomorzu - wybraliśmy dla Was najlepsze

Malownicze krajobrazy, pomniki natury, niezwykłe obiekty architektoniczne i ślady przeszłości - to wszystko zobaczymy na szlakach pomorskich wędrówek, a czas na „wyjście w teren” zbliża się idealny, oto bowiem przed nami długi majowy weekend.

Dla większości z nas to nawet cztery dni wolne od pracy, które trzeba jakoś zagospodarować. Aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu jest najlepszym sposobem na udaną majówkę, a miejsc wartych odwiedzenia w bliższej i dalszej okolicy na Pomorzu nie brakuje - począwszy od Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, nadmorskich plaż, kaszubskich jezior i żuławskich szlaków.

Wędrówki wzdłuż rzecznych jarów

Jar Raduni to jeden z piękniejszych szlaków biegnących wzdłuż rzeki Raduni. Jego najatrakcyjniejsza część zaczyna się niedaleko stacji kolejowej Babi Dół, a kończy przy elektrowni wodnej w Rutkach. Jednak przejście ok. 8 km wymaga sporo czasu i wytrwałości.

Na przeszkodzie stają zwalone drzewa, strome stoki i bagniste rozlewiska. Przez całą drogę prowadzi nas niebieski szlak pieszy. Największą bodaj atrakcją trasy jest nieczynny most kolejowy przy elektrowni w Rutkach. Należy jednak pamiętać, że wejście na ten obiekt nie jest najbezpieczniejsze. Uciążliwości wynikające z trudnych warunków rekompensują jednak widoki.

Wzdłuż Raduni, ścieżką pieszo-rowerową można pospacerować także od hotelu Cztery Pory Roku w Straszynie, do Juszkowa. To sześciokilometrowa wędrówka, w czasie której można po drodze podziwiać dokonania bobrów. Na końcu dotrzemy do Elektrowni Wodnej w Juszkowie.

A jeśli chodzi o elektrownie wodne ulokowane na Raduni, to warto wybrać się na wędrówkę szlakiem elektrowni wodnych na Raduni, od Łapina Dolnego przez Bielkowo, Straszyn, Juszkowo do Pruszcza Gdańskiego. Każda z siedmiu prawie stuletnich elektrowni jest inna i warta obejrzenia. Na odwiedzanie ich wnętrz trzeba się jednak wcześniej umówić. Pięknie wyglądają zalesione, strome zbocza nad Radunią w okolicy Łapina Dolnego i w kierunku Kolbud.