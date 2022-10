Magdalena Lenz siatkówkę zamieniła na triathlon i spełnia swoje sportowe marzenia, notując świetny sezon 2022

Magdalena Lenz i jej sportowe przebranżowienie z siatkówki na triathlon

Łącznie aż 14 lat grała w siatkówkę, z czego siedem zawodowo na pozycji przyjmującej. Występowała na poziomie II ligi w TPS-ie Rumia, kiedy w połowie sezonu doznała ciężkiej kontuzji lewego kolana. Diagnoza? Zerwane więzadła krzyżowe. Po półrocznej przerwie postanowiła jednak wrócić do siatkówki. Była Rumia, ale też I-ligowe Trefl Sopot i GKS Wierzyca Stężyca. Były też Gedania Gdańsk oraz Joker Świecie.

- Wróciłam do rodzinnego domu w Starogardzie Gdańskim i doskwierał mi brak aktywności fizycznej. Usłyszałam o triathlonie i stwierdziłam, że to będzie ciekawy sprawdzian. Lubię takie wyzwania, więc zdecydowałam się na dyscyplinę łączącą trzy konkurencje. Początkowo miała być to zabawa, sposób na utrzymanie ciała w dobrej kondycji – tłumaczy Magdalena Lenz.

Jak sama wyjaśnia, w triathlonie te lewe kolano już tak nie doskwierało. Okazuje się, że pływanie, jazda na rowerze, a następnie bieganie nie obciąża stawów tak bardzo, jak skakanie przy siatce. Nie jest jednak tak, że stara kontuzja nie daje o sobie znać. Lata treningów nauczyły jednak sportsmenkę, kiedy nieco zluzować z treningami, aby ciało współgrało z założonym planem.