Magdalena Lamparska o swoim ślubie w Watykanie i roli w filmie "Ślub doskonały". Zobaczcie, co zdradziła. Wywiad WIDEO

O czym jest "Ślub doskonały", który wchodzi do kin?

"Ślub doskonały" to polska komedia, która opowiada historię panny młodej, spodziewającej się dziecka. Jej matka, kobieta, która jest bardzo zaborcza i stanowcza, nie chce wiedzieć, kto jest ojcem dziecka. Panem młodym został mężczyzna, przymuszony do ślubu przez przyszłą teściową. To jednak dopiero początek historii, w której nic nie jest tak, jak podczas doskonałego ślubu.