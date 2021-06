Maciej Rybus przed Euro 2020: Słowacja? Żaden mecz na mistrzostwach Europy nie będzie łatwy

Maciej Rybus o swojej formie i ostatniej prostej przed Euro 2020

- Ostatni mecz rozegrałem 12 maja. To był finał Pucharu Rosji. Tam odniosłem uraz, który mnie wykluczył z udziału w pierwszym meczu reprezentacji. Po kontuzji nie ma już jednak śladu i od pięciu dni trenuję z reprezentacją - mówi Maciej Rybus, dla którego będzie to trzecia duża impreza z reprezentacją Polski. Lewy obrońca zaczynał zbierać doświadczenie na Euro 2016 we Francji, a później grał w mistrzostwach świata w Rosji w 2018 roku.

W czerwcu 2021 roku wróci do Rosji, a dokładnie do Sankt Petersburga, gdzie Polacy rozegrają dwa mecze fazy grupowej. Najpierw w poniedziałek, 14 czerwca ze Słowacją, a następnie w środę, 23 czerwca ze Szwecją. Rybus to piłkarz doskonale znający Rosję, ponieważ od trzech lat gra w Lokomotiwie Moskwa.