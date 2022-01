Maciej Miecznikowski: choroba. Co mu dolega? Czy operacje pomogły?

Miecznikowski co jakiś czas udziela wywiadów. Niedawno w jednym z nich ujawnił, że choruje na otosklerozę. Przez nią już nie słyszy na prawe ucho.

- Na prawe ucho już prawie nie słyszę. Miałem już sześć operacji i pewnie konieczne będą kolejne. Choruję na otosklerozę – komentował w rozmowie z Plejadą. — Na szczęście jestem pod opieką mistrza – profesora Skarżyńskiego. Kosteczki w moich uszach się zrastają. Trzeba je więc rozwiercać, a po każdej takiej ingerencji słuch coraz bardziej się przytępia. To samo miał Beethoven, przynajmniej to mnie z nim łączy. (śmiech) Medycyna do dziś nie potrafi wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje. Jeśli ktoś znajdzie odpowiedź na to pytanie, pewnie otrzyma Nagrodę Nobla.