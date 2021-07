Łukasz Wolsztyński piłkarzem Chojniczanki Chojnice. Pomocnik podpisał z II-ligowcem kontrakt do 30 czerwca 2023 roku

Chojniczanka Chojnice 2021/2022 transfery

Chojniczanka Chojnice zaskoczyła tuż przed rozpoczęciem nowego sezonu. Pomorski klub pozyskał doświadczonego pomocnika, Łukasza Wolsztyńskiego. Zawodnik, który ma na koncie 79 meczów w ekstraklasowym Górniku Zabrze (7 bramek w najwyższym poziomie rozgrywkowym), wzmocni siłę drużyny w ataku.

–Nasz ostatni w tym oknie transferowym ruch, to miała być wisienka na torcie. Myślę, że zawodnika o tej klasie co Łukasz, można śmiało tak nazwać. W naszej „układance” brakowało nam jeszcze jednego i ostatniego ogniwa. Zdecydowaliśmy się na pozyskanie Łukasza, choć pragnę dodać, że namówić tego zawodnika do gry w 2 lidze nie było łatwo – mówi Dawid Frąckowiak, dyrektor sportowy Chojniczanki.

Łukasz Wolsztyński urodził się 8 grudnia 1994 roku w Knurowie. Przygodę z piłką rozpoczynał w miejscowej Concordii. W 2012 roku trafił do Górnika Zabrze, z którym związany był przez następne 8 lat. Z zabrzańskim klubem wywalczył awans z I ligi do ekstraklasy. W najwyższej klasie zadebiutował w sezonie 2017/18. Pierwszy sezon zakończył się bilansem 29 meczów i 4 bramek. Niestety, w końcówce rozgrywek poważna kontuzja wykluczyła go z gry przez kilka miesięcy. Sezon 2018/19 to 22 mecze i 1 bramka, a w sezonie 2019/20 zagrał w 26 meczach i zdobył 2 bramki. Po rundzie jesiennej 2020 opuścił Górnika. Zimą trafił do Arki Gdynia. W rundzie wiosennej w barwach klubu z Gdyni zagrał w 15 meczach.