Łukasz Wolsztyński: Gdynia jest pięknym, bardziej rozrywkowym miastem. Chojnice są mniejsze i spokojniejsze

- Jasne, że tak. Pochodzę stamtąd i właśnie to miejsce jest najbliższe mojemu sercu, ale od pewnego czasu przebywam na Pomorzu i też jestem zadowolony. Wcześniej była Gdynia, teraz są Chojnice. Są to dwie różne lokalizacje do życia. Gdynia jest pięknym, większym i zdecydowanie bardziej rozrywkowym miejscem. My mieszkając 300-400 metrów od morza, w dzielnicy Orłowo, prawie codziennie spacerowaliśmy po plaży. Tam przed molo jest wielki plac zabaw i razem z dziećmi często na nim bywaliśmy. Chojnice są mniejsze i spokojniejsze. Jest tutaj więcej zielonych terenów, a okolica do spacerów i wycieczek rowerowych jest piękna. Zdążyliśmy się przekonać, że tutejsze tereny też są ciekawe.

Pomocnik, który 79 meczów zaliczył na poziomie ekstraklasy przez pewien czas zmagał się z poważnymi kontuzjami. To one zastopowały jego karierę. – Nie myślę o tym, co było kiedyś. Gram w Chojniczance, jestem zdrowy i chcę dać drużynie jak najwięcej. Pragnę cieszyć się piłką, grać jak najczęściej i pomóc zespołowi najmocniej jak mogę. Myślę, że trener mi ufa, a ja chcę to zaufanie spłacić w najlepszy możliwy sposób - dodaje 26-latek.

Wolsztyński razem ze swoim bratem bliźniakiem w poprzednim sezonie znalazł się w składzie Arki Gdynia. Obecnie Rafał przeniósł się do Finlandii, gdzie gra na pozycji napastnika w SJK Seinaejoki. Łukasz nie wyklucza, że kiedyś pójdzie w jego ślady. – Cieszyłem się, że znów mogłem dzielić szatnię ze swoim bratem. W Gdyni była bardzo wesoła atmosfera. Dodatkowo znałem kilku chłopaków z terenów województwa śląskiego, więc szybko się w nią wkomponowałem. Co do Finlandii, nigdy nie wiemy, jaki scenariusz napisze życie. Ja jestem otwarty na wszystko. Zobaczymy co się wydarzy - mówi z uśmiechem.