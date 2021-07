Lukas Podolski zagra w Górniku Zabrze. A jakie futbolowe gwiazdy były w Lechii Gdańsk, Arce Gdynia i w ogóle na polskich boiskach ligowych?

Podolski to z pewnością świetny piłkarz, a z reprezentacją Niemiec sięgnął po mistrzostwo świata. Dziś ma 36 lat, ale w Górniku Zabrze wierzą, że da drużynie dużo jakości. Z pewnością to świetny ruch marketingowy i to nie tylko na stadionie w Zabrzu. Tam, gdzie będzie grać Górnik z Podolskim w składzie, dla kibiców będzie to atrakcja. Świetny ruch marketingowy klubu z Zabrza. A czy Podolski obroni się sportowo? To już pokaże boisko i w jakiej dyspozycji jest piłkarz. Polska liga może nie jest silna, ale z pewnością jest bardzo fizyczna i już nie jeden zawodnik sobie w niej nie poradził.

CZYTAJ TAKŻE: Jakie zmiany zajdą latem w kadrze Lechii Gdańsk?

Do polskiej ligi trafiali piłkarze ze statusem gwiazdy, ale nie wszyscy potrafili zagrać na miarę możliwości oczekiwań. Nie brakowało totalnych niewypałów. Takimi piłkarzami byli Ulrich Borowka (blisko 400 meczów w Bundeslidze, dwa mistrzostwa i puchary Niemiec oraz Puchar Zdobywców Pucharów), Anatolij Demjanenko w Widzewie (Puchar Zdobywców Pucharów z Dynamem Kijów, 80 meczów w reprezentacji ZSRR), Olivier Kapo w Koronie Kielce (wygrał Puchar Konfederacji z Francją), Oleg Salenko w Pogoni Szczecin (król strzelców mistrzostw świata w 1994 roku). Ci piłkarze – może z wyjątkiem Kapo - okazali się kompletnym nieporozumieniem i nic nie dali naszej ekstraklasie. Na drugim biegunie jest Danijel Ljuboja, który w przeszłości wygrywał Puchar Francji i grał w Bundeslidze, a w Legii stał się piłkarzem, który potrafił ciągnąć grę zespołu.