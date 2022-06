Lubań. XXIX Pomorskie Targi Agro. Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Lubaniu. 4-5 czerwca 2022 r.

Pomorskie Targi Agro w Lubaniu

Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych

To będą XXIX Pomorskie Agro Targi w Lubaniu, którym towarzyszy Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Wydarzenie to zawsze przyciąga tłumy mieszkańców. Głównie za sprawą różnorodności. Na sporo atrakcji mogą liczyć zarówno rolnicy, jak i osoby które z rolnictwem mają niewiele wspólnego.

Na szczęście wśród tej wyjątkowej różnorodności nie trudno o to, by każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Jeśli nie zwierzęta, to rośliny, zamiast maszyn rolniczych - samochody, a osoby, które nie interesują się budownictwem czy energią odnawialną z powodzeniem mogą udać się do stoisk z odzieżą, sprzętem domowym czy lokalną sztuka.