Losowanie grup eliminacyjnych Euro 2024. Najczęściej graliśmy z Anglią, najtrudniej będzie w stawce z Francją Rafał Rusiecki

Losowanie grup eliminacyjnych do mistrzostw Europy w 2024 roku, które odbędą się w Niemczech Lukas Schulze - UEFA Zobacz galerię (3 zdjęcia)

W niedzielę, 9 października 2022 roku o godz. 12.00 we Frankfurcie nad Menem rozpocznie się ceremonia losowania grup eliminacyjnych do mistrzostw Europy 2024 w piłce nożnej. Reprezentacja Polski przystępuje do tego wydarzenia wśród drużyn narodowych rozstawionych w pierwszym koszyku. Nie oznacza to jednak, że zawodników czekać będzie łatwa przeprawa. Przedstawiamy najważniejsze informacje przed uroczystością losowania.