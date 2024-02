Lola wykryła narkotyki w nielegalnym salonie gier w Malborku. Funkcjonariusze KAS zarekwirowali automaty o wartości blisko 100 tys. zł

Ponad 1 kg amfetaminy i 8 nielegalnych automatów w Malborku

Kryminalni z malborskiej komendy wspólnie z funkcjonariuszami pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzili kolejną akcję, której celem było przechwycenie automatów służących do nielegalnego hazardu. Weszli do dwóch lokali w Malborku i znaleźli to, czego szukali, a nawet więcej. Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Malborku, podczas akcji, która miała miejsce w środę wieczorem (7 lutego), w jednym z salonów gier funkcjonariusze odkryli ponad 1 kilogram amfetaminy.