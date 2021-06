Liga Konferencji Europy. UEFA wyciąga rękę do najsłabszych lig kontynentu. Na czym polegać będą nowe rozgrywki klubowe

Liga Konferencji Europy - nowe rozgrywki UEFA

184 zespoły z 55 zrzeszonych w UEFA federacji piłkarskich grać będzie w sezonie 2021/2022 w Lidze Konferencji Europy. To trzeci poziom pod względem sportowym, za Ligą Mistrzów i Ligą Europy. Prawo startu w fazie kwalifikacji będą tutaj miały przede wszystkim kluby z najsłabszych lig, wśród których jest polska PKO Ekstraklasa. Zasada jest prosta, im wyższa liga w rankingu ligowym UEFA, tym mniej reprezentantów w Lidze Konferencji Europy.

Liga Konferencji Europy będzie także rozgrywkami, do której "przetransferowane" zostaną drużyny, którym nie powiedzie się w eliminacjach do Ligi Mistrzów i Ligi Europy, ale również w późniejszych etapach tych zmagań. Łącznie szanse otrzyma w ten sposób 46 zespołów, co zdecydowanie podniesie poziom sportowy.

Liga Konferencji Europy a polskie kluby

PKO Ekstraklasa sklasyfikowana jest obecnie na 30 miejscu w rankingu krajowym UEFA, który tworzony jest na podstawie punktacji poszczególnych klubów w europejskich pucharach. Gra naszych klubów w tych rozgrywkach jest epizodyczna, więc i liga znajduje się w zawstydzającym sąsiedztwie Białorusi, Słowenii czy Słowacji. W Lidze Konferencji Europy polską ekstraklasę będą reprezentować Raków Częstochowa, Pogoń Szczecin oraz Śląsk Wrocław. Wrocławianie, czyli czwarta drużyna w krajowej stawce, zaczną eliminacje do Ligi Konferencji Europy od I rundy (8 lipca), a wicemistrzowski Raków i trzecia Pogoń od II rundy (22 lipca). Co ciekawe, tylko Śląsk w pierwszej rundzie będzie rozstawiony. Na dalszych etapach polskie drużyny będą nierozstawione przed losowaniem rywali.

Czterostopniowe kwalifikacje do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy potrwają od 8 lipca do 26 sierpnia 2021 roku. Część grupowa rozgrywana będzie od 16 września do 9 grudnia 2021 roku. Faza pucharowa rozpocznie się 17 lutego 2022 roku. Finał pierwszej edycji nowych rozgrywek UEFA rozegrany zostanie 25 maja 2022 roku na stadionie Arena Kombëtare w Tiranie.