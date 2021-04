Liga Europy. Manchester United i AS Roma już sondowały możliwość treningów na stadionie w Gdańsku

UEFA Europa League 2020/2021. W czwartek, 28 kwietnia pierwsze mecze półfinałowe, w których rywalizować będą Manchesteru United z AS Romą i Villarrealu z Arsenalem. Według bukmacherów zdecydowanym faworytem tego etapu są "Czerwone Diabły" z Manchesteru. W jakich składach zagrają półfinaliści Ligi Europy?

Kto zagra w finale Ligi Europy w Gdańsku? Możliwe, że 26 maja na stadionie w Gdańsku wystąpią dwie drużyny z Anglii. Przed rywalizacją półfinałową najwięcej szans daje się Manchesterowi United, który mierzyć się będzie z przedstawicielem włoskiej Serie A - AS Roma. Co ciekawe, oba kluby już sondowały możliwość trenowania przed finałem w Gdańsku. Wyrażały zainteresowanie ćwiczenia na stadionie przy ul. Traugutta, czyli tzw. stadionie Lechii Gdańsk. Będzie to dane jednak tylko jednej z tych drużyn. Druga para półfinałowa, czyli hiszpański Villarreal i angielski Arsenal, jest bardziej wyrównana, jeśli chodzi o sportową dyspozycję w tym momencie. Liga Europy 2020/2021. Półfinały Manchester United - AS Roma i Arsenal - Villarreal. Kto zagra w finale rozgrywek na stadionie w Gdańsku?

Manchester United - AS Roma 29.04.2021 Manchester United w ostatnich sześciu meczach może się pochwalić najlepszymi wynikami spośród wszystkich półfinalistów Ligi Europy. W niedzielę, 25 kwietnia "Czerwone Diabły" zremisowały 0:0 ligowy mecz z Leeds United. Nie zmienia to faktu, że zajmują drugie miejsce w Premier League. AS Roma gra w kratkę, a w niedzielę, 25 kwietnia przegrała 2:3 z Cagliari i zajmuje dopiero 7 miejsce w Serie A. - Nie oglądałem do tej pory zbyt dużo meczów Romy. Bronią dobrze, jak przystało na wszystkie włoskie drużyny. Wszyscy znamy możliwości Edina Džeko, więc wszystkie piłki w naszym polu karnym będą zagrożeniem. Spisywaliśmy się zawsze dobrze w konfrontacjach z włoskimi drużynami. Przygotowujemy się do spotkania, wierząc, że uda nam się awansować do finału. Jeśli uda nam się zakończyć ten sezon z frofeum, to będzie wspaniale - mówi Ole Gunnar Solskjaer, menedżer Manchesteru United.

- Zdajemy sobie sprawę z potencjału i wiemy, że Manchester United jest faworytem, ale to, że dostaliśmy się do półfinału, pozwala nam wierzyć, że uda nam się osiągnąć cel. Ufamy w swoją jakość. Musimy stanowić na boisku jedność, a wtedy wszystko jest możliwe - podkreśla Edin Džeko, 35-letni bośniacki napastnik AS Roma. Mecz Manchester United - AS Roma rozpocznie się w czwartek, 29 kwietnia o godz. 21.00, a transmitować go będzie Polsat Sport Premium 1. Manchester United - AS Roma przypuszczalne składy Manchester United: De Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw - McTominay, Fred - Rashford, Bruno Fernandes, Pogba - Greenwood AS Roma: Pau López - Smalling, Cristante, Ibañez - Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola - Pellegrini, Mkhitaryan - Džeko

Villarreal CF - Arsenal FC 29.04.2021 Villarreal i Arsenal spisują się ostatnio w kratkę, a to tylko dodaje rumieńców ich rywalizacji w półfinale Ligi Europy. Trudno bowiem wskazać wyraźnego faworyta. Villarreal CF jest dopiero siódmy w tabeli La Liga, a londyńczycy dopiero na 10 miejscu w Premier League. 49-letni trener hiszpańskiej drużyny Unai Emery to ekspert od wygrywania w Lidze Europy. Z Sevilla FC trzykrotnie wygrywał te europejskie rozgrywki. I to pod rząd, bo w latach 2014, 2015 i 2016.

- Przywykłem do spotykanie swoich byłych zespołów i tak jest z grą przeciwko Arsenalowi, w którym pracowałem (w latach 2018–2019 - przyp.). Do tego półfinału podejdziemy z pokorą, dumą i odpowiedzialnością. To szansa na umieszczenie Villarrealu na szczycie europejskiego futbolu. Kluczową sprawą jest to, aby cieszyć się z tego, co już osiągnęliśmy i przełamywać kolejne rekordy, jakie przed nami - zaznacza Unai Emery, trener Villarrealu.

- Musimy skupić się na tym, aby nie popełnić głupich błędów. Stoimy przed wielką szansą zagwarantowania sobie awansu do finału - tłumaczy Bukayo Saka, 19-letni napastnik Arsenalu. Mecz Villarreal CF - Arsenal FC rozpocznie się w czwartek, 29 kwietnia o godz. 21.00, a transmitować go będzie Polsat Sport Premium 2. Kibice wracają na stadiony. Słowacja częściowo luzuje obostrzenia