Liga Europy. Lech Poznań trafił na Hammarby IF, a Piast Gliwice na TSV Hartberg w drugiej rundzie eliminacji

UEFA Europa League 2020/2021. Dwa polskie kluby poznały rywali w drugiej rundzie eliminacji do Ligi Europy. Szczęścia nie miał Lech Poznań, który grać będzie musiał na wyjeździe ze szwedzkim Hammarby IF. Los uśmiechnął się za to do Piasta Gliwice, który 17 września podejmie austriacki TSV Hartberg.

Hammarby IF - Lech Poznań Wicemistrzowie Polski w poniedziałkowym losowaniu trafili na szwedzki Hammarby IF. Lech Poznań zagra mecz drugiej rundy kwalifikacji do Ligi Europy na wyjeździe. Spotkanie rozegrane zostanie w środę, 16 września o godz. 19.00, bez udziału publiczności. Hammarby IF w sezonie 2019 zajął trzecie miejsce w szwedzkiej ekstraklasie. Po 18 kolejkach trwającego sezonu 2020 ma 25 punktów i jest siódmy w tabeli. https://twitter.com/LechPoznan/status/1300431528233664515 W pierwszej rundzie wicemistrzowie Szwecji Malmö FF wyeliminowali Cracovię, wygrywając u siebie 2:0. Wylot Lecha do Szwecji zapowiada się więc jako trudna przeprawa. Piast Gliwice - TSV Hartberg Trzecia drużyna poprzedniego sezonu PKO Ekstraklasy trafiła w losowaniu na austriacki TSV Hartberg. Piast Gliwice mecz drugiej rundy eliminacji Ligi Europy rozegra na własnym stadionie. Zaplanowano go w czwartek, 17 września o godz. 20.00. Ten mecz będzie transmitowany przez TVP. TSV Hartberg w sezonie 2019/2020 zajął piąte miejsce w austriackiej ekstraklasie. Piast miał więc dużo szczęścia w losowaniu, bo trafił na najsłabszego z potencjalnych rywali, a na dodatek grać będzie u siebie. https://twitter.com/PiastGliwiceSA/status/1300413128115712001 Mecze drugiej rundy zostaną rozegrane 17 września. W trzeciej występować będzie także Legia Warszawa, która odpadła z eliminacji do Ligi Mistrzów. Wojskowi rywali poznają po losowaniu, które odbędzie się 1 września. Finałowy mecz Ligi Europy zaplanowany został 26 maja 2021 roku na Stadionie Energa Gdańsk.