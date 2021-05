Liga Europy 2021. Dwa piłkarskie światy spotkały się na północy Polski. Kibice Villarrealu i Manchesteru United w Gdańsku

10 samolotów czarterowych z Anglii oraz Hiszpanii od rana lądowało w środę, 26 maja na lotnisku w Gdańsku Rębiechowie. Tuż przed terminalami pasażerskimi na fanów Manchesteru United i Villarrealu CF czekały sznury autobusów. Pod pierwszym terminalem kłębili się Hiszpanie, a pod drugim Brytyjczycy. Dyskretnie pomiędzy nimi przechadzali się w grupach funkcjonariusze policji. W obu „obozach” czuć było podekscytowanie zbliżającym się finałem Ligi Europy.

Większe emocje udzielały się ubranym na żółto fanom z południa Europy. Dla kibiców Villarrealu przylot do Gdańska to spełnienie marzeń. I nic w tym dziwnego, wszak „El Submarino Amarillo” pisze piękną historię, po raz pierwszy występując w finale Ligi Europy.

– Kibicką Villarrealu jestem od zawsze, od dziecka. Przyleciałam do Gdańska, bo to historyczny moment dla mojego klubu. Pierwszy raz gramy w finale Ligi Europy. Nie mogło mnie więc tutaj zabraknąć. Zdaję sobie sprawę z tego, że mój klub nie jest faworytem meczu finałowego, ale mam nadzieję, że to nie będzie przeszkodą. Już samo dostanie się do tego etapu rozgrywek jest czymś niesamowitym – mówi nam Carla Gallego z regionu Castellón.