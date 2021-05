Liga Europy 2021. Bruno Fernandes to lider Manchesteru United, przed którym drżą wszyscy piłkarze Villarrealu CF

Po czterech latach Bruno Fernandes wraca do Trójmiasta już jako ukształtowany piłkarz, który jest filarem ofensywy Manchesteru United. 26-latek ma szansę poprowadzić wicemistrzów Premier League do triumfu w Lidze Europy. Liczby ma imponujące. W 8 meczach w Lidze Europy zdobył 4 bramki i miał 5 asyst. Wcześniej w Lidze Mistrzów w 6 spotkaniach zanotował 4 bramki i 1 asystę.

- Nasz zespół dojrzewa. Pokazujemy to niezmiennie od momentu półfinału Ligi Europy w poprzednim sezonie. Oczywiście fakt dostania się do meczu finałowego jest dobry, ale aby było jeszcze lepiej, trzeba wygrać to spotkanie. Czujemy się pewni siebie. Rwiemy się do gry. Analizowaliśmy grę naszych rywali. Przygotowujemy się tak, jak do każdego innego meczu. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, co chcemy zrobić na boisku - mówi Bruno Fernandes przed środowym finałem Ligi Europy z hiszpańskim Villarrealem CF.