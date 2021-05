Liga Europy 2021. 22 rzuty karne w finale w Gdańsku to rekord, którego wcześniej w europejskich pucharach nie było

Serie rzutów karnych w piłce nożnej od 1970 roku

Propagatorem zmian w piłce nożnej był Michael Almog, szef izrealskiego związku piłki nożnej, który był zawiedziony formą wyeliminowania Izraela w ćwierćfinałach igrzysk olimpijskich w 1968 roku. Wówczas jego drużyna narodowa zremisowała z Węgrami 1:1, a o awansie do półfinału zadecydował rzut monetą. FIFA wprowadziła więc rzuty karne 27 czerwca 1970 roku. Po raz pierwszy z tej formy rozstrzygnięcia meczu trzeba było skorzystać 30 września 1970 roku. Wówczas Budapest Honvéd pokonał po karnych 5:4 Aberdeen w pierwszej rundzie Pucharu Zdobywców Pucharów.

Co ciekawe, konkurs z 22 rzutami karnymi, jaki oglądaliśmy w finale Ligi Europy w Gdańsku, nie należy do najdłuższych serii w historii. To pierwszy taki przypadek w finałowym spotkaniu. Dłuższe serie były już jednak rozgrywane w spotkaniach niższej rangi. Aż 32 próby rzutów karny potrzebne były w meczu półfinałowy Holandii z Anglią w półfinale mistrzostw Europy do lat 21 w 2007 roku. Górą byli wówczas Oranje.