Leśnicy w lasach Nadleśnictwa Choczewo w powiecie wejherowskim uchwycili na filmie łosie

W lasach nadleśnictwa można je m.in. spotkać w leśnictwie Szklana Huta.

- Można z zegarkiem w ręku pojechać w określone miejsce i je zobaczyć - dodaje rzecznik, który podkreśla, że generalnie łosie nie są niebezpieczne dla człowieka. - To flegmatyczne zwierzę. Jest powolne. Ale najlepiej do niego nie podchodzić. Jak się spotka łosia w lesie, to nie robić zdjęcia z najbliższej odległości. Jeżeli się zbliżymy, to oddalą się na 20-30 metrów i dalej będą nas obserwować. Pamiętajmy jednak, że to dzikie zwierzę. Z rzadka może się zdarzyć, gdy samica łosia będzie z małymi, to jak każda matka, może bronić swoje potomstwo. Wtedy może się dziwnie zachować.