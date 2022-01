Leśnice: dwa tragiczne wypadki pod Lęborkiem. W ostatnich latach niestety nie brakowało wypadków na DK6. Przypominamy je ku przestrodze Marcin Kapela

W Leśnicach motocyklista śmiertelnie potrącił rowerzystę17.09.2014 r.W Leśnicach 43-letni motocyklista jadący DK nr 6 w kierunku Lęborka wykonał manewr omijania rowerzystów znajdujących się na jezdni. 74- letni mężczyzna, z poważnym urazem głowy został przetransportowany szpitala, gdzie zmarł na skutek odniesionych obrażeń. Rowerzystka z odniesionymi ranami została przewieziona do szpitala w Lęborku. Motocyklista odniósł lekkie obrażenia. Zobacz galerię (23 zdjęcia)

W pierwszy weekend 2022 roku na Drodze Krajowej nr 6 z Lęborka w kierunku Słupska w Leśnicach doszło do dwóch tragicznych w skutkach wypadków, w których śmierć poniosły cztery osoby a pięć zostało poszkodowanych. Nie są to odosobnione przypadki, bo w ostatnich latach na tej drodze niestety doszło do szeregu innych wypadków i kolizji, także ze skutkiem śmiertelnym. Przypominamy je ku przestrodze.