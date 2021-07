Lechia Gdańsk wygrała ostatni sparing przed startem ligi. 16.07.2021 r. Biało-zieloni lepsi od FK Panavezys. Dwa gole Conrado [zdjęcia]

Mecz został rozegrany na 10-lecie otwarcia stadionu w Letnicy. Wcześniej była prezentacja zespołu, a każdy z wychodzących piłkarzy i członków sztabu szkoleniowego i każdy kopnął w trybuny specjalnie przygotowaną piłkę. Z nowości była zmiana numerów u dwóch piłkarzy, bowiem Omran Haydary wziął 11 (wcześniej 8), a Egzon Kryeziu zagra z numerem 8 (wcześniej 80). Nie było za to zmiany strojów i piłkarze wyszli w tych, w których grali w poprzednim sezonie. Chociaż do dyspozycji kibiców było wygenerowanych pięć tysięcy biletów, to na trybunach pojawiło się około dwóch tysięcy fanów biało-zielonych.

Lechia miała przewagę na początku spotkania, a Ilkay Durmus strzelił w boczną siatkę. Tymczasem w 22 minucie to goście z Litwy objęli prowadzenie. Po dośrodkowaniu z lewej strony Elivelto zaskoczył Zlatana Alomerovicia. Piłkarze FK Panavezys prowadzeniem cieszyli się tylko cztery minuty, bowiem dośrodkowanie Jakuba Kałuzińskiego na wyrównującego gola zamienił Michał Nalepa. Lechia nie zamierzała na tym poprzestać. Dobrą akcję przeprowadził prawą stroną boiska Joseph Ceesay, a jego podanie na drugiego gola dla biało-zielonych zamienił Conrado. W tym okresie meczu wynik zmieniał się dość szybko i już w 38 minucie Elivelto zdobył drugiego gola dla gości w tym spotkaniu. To jednak Lechia zeszła na przerwę z prowadzeniem. Durmus dośrodkował z rzutu rożnego, a futbolówkę do siatki strzałem głową skierował Conrado. Tym samym Brazylijczyk zdobył drugiego gola w tym meczu.