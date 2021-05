Lechia Gdańsk wciąż walczy o czwarte miejsce 16.05.2021 r. Musi dziś wygrać w Białymstoku z Jagiellonią i czekać na wynik Piasta Gliwice

Biało-zieloni mają o co grać, bo nadal mogą zająć czwarte miejsce, które da prawo gry w eliminacjach Ligi Konferencji. Nie są jednak zależni od siebie, bo nie potrafili pokonać Cracovii i nie wykorzystali świetnej okazji, aby wskoczyć na czwarte miejsce w tabeli i mieć wszystko w swoich rękach.

Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk NA ŻYWO, LIVE

- Teraz patrzymy na naszych rywali. Pozostaje nam do rozegrania jeszcze ostatni mecz w tym sezonie i dopóki będzie jakakolwiek szansa, to będziemy walczyć do ostatniego momentu – zapewnia Piotr Stokowiec, trener gdańskiego zespołu.

Lechia musi przede wszystkim wygrać swój niedzielny mecz w Białymstoku, żeby w ogóle interesować się wynikami z innych stadionów. Zadanie nie będzie łatwe, bo drużyna ostatnio prezentuje się słabiej i ma problemy z grą ofensywną. Do tego zagra osłabiona w spotkaniu z Jagiellonią. Nie wystąpi kontuzjowany Łukasz Zwoliński, którego brakowało już w ostatnich spotkaniach, a ponadto za nadmiar kartek pauzować będą Conrado, Omran Haydary i Kenny Saief. W tej sytuacji zapewne szansę na lewej obronie otrzyma Rafał Pietrzak, a na lewym skrzydle powinien zagrać Żarko Udovicić, który podobnie jak Saief zakończy swoją przygodę z zespołem biało-zielonych. Jagiellonia w ostatnim czasie spisuje się zdecydowanie poniżej możliwości, więc to biało-zieloni przystąpią do tego spotkania w roli faworyta. Jakakolwiek strata punktów sprawi, że szansa na grę w pucharach pryśnie niczym mydlana bańka.