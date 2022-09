Lechia Gdańsk wciąż szuka nowa trenera. Drużynę nadal prowadzi Maciej Kalkowski. "Nie myślę o tym, co będzie dalej"

Najpierw Agnieszka Syczewska, wiceprezes Lechii, poinformowała że nowy trener biało-zielonych będzie znany do przerwy reprezentacyjnej. Kilka dni temu Adam Mandziara zdradził, że nazwisko szkoleniowca będzie znane w tym tygodniu. Na razie trenerem pozostaje Maciej Kalkowski i to on będzie odpowiedzialny za prowadzenie zespołu w meczu z Jagiellonią.

Można wnioskować, że to Bartosz Grzelak, który doprowadził AIK Solna do europejskich pucharów, a niespełna miesiąc temu został zwolniony, był kandydatem numer jeden dla władz klubu z Gdańska. Rozmowy były zaawansowane i wydawało się, że właśnie ten szkoleniowiec przejmie drużynę po Tomaszu Kaczmarku. Nic takiego jednak się nie stało. Grzelak, po długim namyśle, postanowił jednak odrzucić ofertę Lechii, a władze klubu z prezesem Pawłem Żelemem na czele muszą szukać nowego szkoleniowca. Jednocześnie klub dąży do finalizacji umowy z dyrektorem sportowym, ale ten najpierw musi rozwiązać umowę z obecnym pracodawcą.