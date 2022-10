Lechia Gdańsk strzela w PKO Ekstraklasie najmniej i najrzadziej prowadzi w ligowych meczach

Od lat niezmienne jest to, że jeśli w piłce nożnej nie zdobywa się bramek, to ma się powód do zmartwień. W 12. kolejce sezonu 2022/2023 dopiero drugi raz cieszyła się ze zwycięstwa Lechia Gdańsk. Trwające rozgrywki są wielkim zawodem dla wszystkich sympatyków biało-zielonych, którzy w ubiegłym sezonie widzieli drużynę tuż za ligowym podium, na czwartym miejscu. Gdańszczanie w 34 spotkaniach 16 razy schodzili z boiska zwycięscy, zaliczyli 9 remisów i tylko 9 przegranych. W bramkach bilans wynosił 52-39.

Obecnie piłkarze Lechii Gdańsk są najrzadziej strzelającymi na boiskach PKO Ekstraklasy. Ostatnie miejsce w tym niechlubnym zestawieniu zajmują wspólnie z Wartą Poznań. 10 bramek zdobytych w 11 spotkaniach to powód do alarmu. Pięć z nich jest autorstwa Flavio Paixao, czyli 38-letniego napastnika biało-zielonych.