Lechia Gdańsk - Stal Mielec NA ŻYWO 8.05.2022 r. Hat-trick Łukasza Zwolińskiego VAR w roli głównej. Lechia już prawie pewna gry w Europie!

Południowa pora meczu, festyn i darmowe bilety dla młodzieży do lat 16 zrobiły swoje. Na mecz Lechii ze Stalą przyszło ponad 11 tysięcy widzów i to najwyższa frekwencja na gdańskim stadionie w tym roku.

Lechia wyszła na boisko zdeterminowana, żeby wygrać ze Stalą i zrobić kolejny duży krok w kierunku gry w europejskich pucharach. Stal ma bardzo słabą wiosnę, więc biało-zieloni musieli na boisku potwierdzić rolę zdecydowanego faworyta. I trzeba przyznać, że biało-zieloni w pełni zdominowali pierwszą połowę spotkania, a wynik 2:0 to był najniższy wymiar kary. Bez dwóch zdań bohaterem tej części gry był Łukasz Zwoliński, który dwukrotnie skierował piłkę do siatki, a i tak spokojnie mógł pokusić się o hat-tricka. „Zwolak” najpierw wykorzystał kapitalne zagranie Jakuba Kałuzińskiego, a następnie wykończył podanie od Marco Terrazzino. Była zatem okazja do kołyski, bowiem Łukaszowi urodziła się córeczka Luna. Napastnik biało-zielonych miał jeszcze dwie okazje bramkowe, ale raz posłał piłkę obok bramki, a w drugiej trafił w słupek. To nie koniec szans Lechii w pierwszej połowie, bowiem minimalnie niecelny strzał głową oddał Flavio Paixao. Do tego dodajmy nieuznane bramki ze spalonych Macieja Gajosa i Paixao. Zwłaszcza w tej drugiej sytuacji, na zamknięcie pierwszej połowy, bramka została najpierw uznana, a po długiej analizie VAR anulowana, bo jednak kapitan biało-zielonych był na minimalnym spalonym.

A Stal? Grała słabo i miała praktycznie jedną świetną okazję po błędzie Mario Malocy, kiedy Grzegorz Tomasiewicz znalazł się sam na sam z Dusanem Kuciakiem, zwiódł bramkarza i oddał strzał, a piłkę lecącą do bramki w niesamowity sposób wybił Michał Nalepa.