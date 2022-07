Lechia Gdańsk - Rapid Wiedeń 28.07.2022 r. Skandaliczne błędy sędziego wyrzuciły biało-zielonych z Ligi Konferencji ZDJĘCIA

To miał być piękny wieczór dla Lechii. Na trybunach gdańskiego stadionu ponad 23 tysiące widzów i duże nadzieje na wyeliminowanie Rapidu po jakże cennym bezbramkowym remisie w Wiedniu. W gdańskiej drużynie wszyscy wierzyli, że mogą awansować do trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji. Zamiast sukcesu było duże rozczarowanie, a przyczynił się do tego Alessandro Dudić ze Szwajcarii, który wypaczył wynik spotkania.

Lechia w drugiej połowie postawiła wszystko na jedną kartę. Od początku tej części gry na boisku pojawił się Flavio Paixao i gospodarze zagrali na dwóch napastników. Były okazje Macieja Gajosa i Zwolińskiego, ale trudno szło biało-zielonym budowanie akcji ofensywnych. Prawdziwe emocje były w końcowych fragmentach spotkania. W 82 minucie po zagraniu Filipa Koperskiego kontaktowego gola dla Lechii strzelił Łukasz Zwoliński i to oznaczało, że biało-zieloni potrzebowali tylko jednego gola, aby doprowadzić do dogrywki. Pięć minut później Paixao był faulowany w polu karnym przez rywala, który w ogóle nie był zainteresowany piłką. Sędzia kazał grać dalej. To pokazuje jak bardzo potrzebny jest VAR w futbolu, bo arbiter popełnił dwa kluczowe błędy, które – co tu dużo mówić – wypaczyły wynik rywalizacji. Najpierw podyktował niesłusznego karnego Rapidowi, a potem nie raczył dostrzec faulu na Paixao. Inna sprawa, że Lechia sama mogła sobie pomóc tuż po golu Zwolińskiego. Od razu bowiem przeprowadziła kolejną akcję, a po podaniu Flavio kończący akcję wślizgiem Kacper Sezonienko z kilku metrów przeniósł piłkę nad poprzeczką. To powinien być gol. Lechia napierała z ogromną determinacją do końca spotkania, ale nie zdołała doprowadzić do dogrywki i musi pożegnać się z Ligą Konferencji.